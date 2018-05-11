Kadın çalışanlar sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için SGK'ya borçlanabilir. 4A ya da 4B fark etmeksizin doğum yapan kadınlar 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabilir. Doğum öncesi ve sonrası doğum izni alan kadın çalışanlar bu süre içinde sosyal güvenlik sisteminin de dışında kalır. Bağlı bulunan SGK'ya yapılan başvuru ile doğum borçlanması yaparak bu günleri hizmetten saydırmak mümkündür. Yani daha erken emekli olmanızı değil, prim günü kazanmanızı sağlar.

Eğer 3 çocuğunuz varsa doğum borçlanmasını en fazla 2.160 güne kadar yaptırabilirsiniz. Ayrıca bu kadar güne ihtiyacınız yoksa daha az da yapabilirsiniz. Yani ihtiyaç duyduğunuz gün sayısına göre borçlanabilirsiniz. Peki doğum borçlanması ödemesi ne kadardır? Doğum borçlanması için istenen evraklar nelerdir? Doğum borçlanmasında hesaplama nasıl yapılır?

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI

- Sigortalı olarak çalışan kadının doğumdan sigorta başlangıcı olmalıdır.

– Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi gerekir.

– Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmektedir.

- Ayrıca İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN NE KADAR ÖDENİYOR

Doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Brüt asgari ücretin günlük tutarının %32’si 1 günlük doğum borçlanması tutarını verir. Bunun 7,5 katı ise günlük en yüksek borçlanma tutarıdır. 2018'de belirlenen brüt asgari ücrete göre ödenecek doğum borçlanması tutarları şöyledir;

Ocak 2018 den itibaren geçerli olmak üzere 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası doğum günlük borçlanma miktarı en az günlük 21,65 TL aylık 649,44 TL'dir.

BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR

- Doğum borçlanması başvuru formu

- Kimlik fotokopisi