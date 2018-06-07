Trabzon'da doğum gününde serinlemek için üç arkadaşı ile birlikte denize giren 18 yaşındaki Atakan Biberoğlu, bir süre çırpındığı sularda kayboldu. Gencin bulunması için çalışma başlatıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, Tonya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Atakan Biberoğlu, doğum gününde üç arkadaşı ile birlikte Vakfıkebir plajında denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Atakan Biberoğlu, gözden kayboldu. Arkadaşlarının sulara gömüldüğünü gören üç genç, polisi arayarak yardım istedi.

Denizde kaybolan lise öğrencisini bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar olay yerine gelerek, çalışma başlattı. Helikopterle havadan da aranan gencin yakınları plajda beklerken sinir krizi geçirdi. Bulanık olan suda arama çalışmalarının zorlukla sürdürüldüğü öğrenildi.



Diplomasını almaya hazırlanırken denizde kaybolan Atakan Biberoğlu'nun sosyal medya hesabında kullanıcı adının yanına 'Yaşayan ölü' yazması dikkat çekti.

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