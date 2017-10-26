Doğum sonrası babalar da depresyona girebiliyor

Oğlunun doğumunun ardından depresyona giren Mark Williams yeni babalara destek verilmesi gerektiğini düşünüyor.
Fathers Reaching Out isimli yardım organizasyonunu kuran Williams, "Bir gün otoparktaydım ve birden gözyaşlarına boğuldum" diye hatırlıyor yaşadıklarını.
Williams'ın hem kendisi hem de eşi oğullarının komplikasyonlu doğumundan sonra depresyona girmiş.
Oğulları Ethan, 2004 yılında 24 saat süren doğumun sonrasında sezaryen yoluyla dünyaya gelmiş. Doğum oldukça zor geçtiği için Williams, hem eşi Michelle'in hem de oğlunun hayatından endişe etmiş.
Doğumun ardından önce Michelle Williams depresyona girmiş.
Williams, "Pospartum depresyonun farklı düzeyleri var. İşimi bırakmak eşime ve bebeğe bakmak zorunda kaldım. Eşim harika bir anne ama açık biçimde desteğe ihtiyacı vardı. Altı ay işten ayrılıp parasız, borç içinde yaşamaya başlayınca ben de depresyona girdim" diyor.
Williams eşinin sağlığından endişelendiği için kendi depresyonunu ona açamadığını da söylüyor.
Bu olay, Williams'ın karakterini değiştirmiş
"Bundan arkadaşlarıma söz edemedim. Neler olduğunu bilmiyorlardı ve ben değişmiştim. Sürekli karamsardım. Genelde neşeli biriyimdir. Bunu önlemek için çok içiyordum. Her yerden baskı vardı. Çok sıkıntılıydım ve bir gün otoparkta gözyaşlarına boğuldum" diyor.
Williams, özellikle erkeklerde travma sonrası stres bozukluğundan endişeli. Zor doğumları yaşayan babaların durumu hemen anlaşılmıyor.
İngiltere'deki sağlık kurumları da bu durumdaki babalara yönelik adımlar atmayı düşünmüyor. Yeni annelere ise ruh sağlıklarının test edilebilmesi için bir soru formu veriliyor.
"Babalar üstünde büyük baskı var"
Mark Williams gelecek ay, kurduğu destek grubunu ve "postpartum depresyon yaşayan yeni babalar" konusunu, İngiliz parlamentosundaki milletvekillerine anlatacak.
Williams sağlık sisteminin, tıpkı doğum öncesi ve sonrası annelere yapıldığı gibi babaları da değerlendirmeye alacak şekilde değiştirilmesini istiyor.
Fathers Reaching Out grubu, erkeklerin sorunları hakkında konuşma olasılıklarının kadınlara kıyasla yarı yarıya az olduğunu ve erkeklerin sadece yüzde 31'inin sorunlarını akrabalarıyla paylaştığını açıklıyor.
Ebeveyn destek kurumu The National Childbirth Trust örgütünden Dr. Sarah McMullen, "Yeni babalar fiziksel anlamda doğum yapmamış olabilir. Ama onlar da ilişkilerinde, mali durumlarında ve ev hayatlarında büyük değişiklik yaşıyorlar. Bu da onların üstünde büyük baskı yaratabilir." diyor.
McMullen, depresyon tanısının konmasının ve tedavisinin önemli olduğunu da söylüyor.
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