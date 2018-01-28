Bursa'da açılan 'Mutlu Gebelik Okulu' ile anne adayları doğum ve sonrasını en ince ayrıntılarına kadar öğrenirken, beslenme konusunda anne ve adaylarına bilgiler verildi.

DOĞUM SONRASI BESLENMEDE İLK 6 HAFTA ÖNEMLİ

İHA'nın haberine göre; anne adayları ve babalar için açılan 'Mutlu Gebelik Okulu'nda gebelik dönemi ve sonrasında nelere dikkat edilmesi konusunda A'dan Z'ye bilgiler paylaşılıyor. Beslenme konusunda anne ve adaylarına bilgiler veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Dönmez, doğum sonrası beslenmede ilk 6 haftalık dönemin önemine değindi.

Dönmez, "Bu laktasyon döneminde annenin sütünü arttırması için sağlıklı ve düzenli beslenmesini istiyoruz. Belirli süt arttırıcı kürlerini beslenme uzmanlarından zaten edinilebilir. Emzirme dönemi bizim için önemli, çünkü en güzel kilo verimini burada sağlanıyor. Her şeyden yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmemiz gerekiyor. Gebelik sonrasında sütü artıracak bazı besinler vardır. Bunlar, dereotu, yumurta, kuru üzüm, malt içecekler, kimyon turunçgiller bunlar güzel süt yapar. Anne ne kadar süt yaparsa bebek o kadar güzel emer, bebek güzel emerse de anne bu dönemde kilo vermiş oluyor" dedi.

DOĞUMDAN SONRA ANNE NELERİ TÜKETMEMELİ?

Kullanmaması gereken bazı besinlerin de olduğuna dikkat çeken Dönmez, "Bunlar sütü azaltıcı besinlerdir. Nane, maydanoz, pul biber bunlar genelde sütü azaltır. Anne bu dönemde bunların kullanımına dikkat etmesini istiyoruz. Sağlıklı, yeterli, dengeli beslendiği zaman hem bebek hem de anne sağlıklı bir şekilde beslenmiş olur" diye konuştu.

Gebelikte annelerin en büyük sıkıntılarının kilo takıntısı olduğunu ifade eden Dönmez, "Normalde bizim istediğimiz kilo 10-15 arası iken anneler 20-30 kiloya kadar çıkabiliyor. Bu da gebelik sonrası dönemde anneye kilo olarak dönüyor. Doğum sonrası kiloları vermek için kendi başlarına çok kısıtlı diyetler ve tek yönlü beslenme yapabiliyorlar. Ama bunların hepsi yanlıştır ve sütü azaltır. Süt azaldığından dolayı da anne kalori ve enerji yakamaz bu yüzden kilo verimi daha da zor olur. Bundan dolayı annenin emzirme döneminde kilo vermesi için çok güzel sütünün olması gerekir. 3 ana 2 de ara öğün yapabilirse hem kendisinin hem de bebeğinin sağlıklı beslenmesini sağlamış olur. Bunun için de fındık, ceviz, badem, kuru üzüm, meyveler bunları kullanabilirler.

Sebzeler, et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt bunları mutlaka beslenmelerinde kullanmalarını istiyoruz. Ama kilo verimi konusunda bir uzman kontrolünde giderlerse daha verimli olur" şeklinde konuştu.