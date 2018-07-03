HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’in Torbalı ilçesinde, özel hastanede doğum yapan Sinem ile eşi Yusuf Çil, bebeklerinin, normal doğum sırasındaki ihmaller nedeniyle engelli kaldığını ileri sürüp, doktor ve sağlık görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öğretmen Yusuf (35) ile sözleşmeli öğretmenlik yapan Sinem Çil’in (28) Çınar adını verdikleri oğulları, 8 ay önce normal doğumla dünyaya geldi. Gittikleri Aydın’daki özel hastanede görevli doktor, iddiaya göre, normal doğum konusunda ısrar etti. Sinem Çil, normal doğum için operasyona alındı. Bebeğin, doğum sırasında beynine oksijen gitmediği, bu nedenle engelli kaldığı öne sürüldü. Tepki vermeyen ve hareket edemeyen Çınar bebek için Çil çifti hukuk mücadelesi başlattı. Doğumu yaptıran doktor ve sağlık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"Anne Sinem Çil, “Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi."