Doğuş Balbay 8 hafta yok

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Doğuş Balbay, belindeki sakatlık nedeniyle 8 hafta parkelerden uzak kalacak.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin sekizinci haftasında Muratbey Uşak ile oynanan maçta ribaunt mücadelesinde aldığı darbe sonrasında sırtüstü yere düşen ve bel omurunda kırık tespit edilen 28 yaşındaki oyun kurucunun, 2 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

Takım kaptanlığını da üstlenen Doğuş'un bel omurunda oluşan kırık nedeniyle iki aylık fizik tedavi süreci geçireceği ifade edildi.

Ligde bu sezon 8 karşılaşmada görev alan Doğuş Balbay, 4 sayı, 2,8'er ribaunt ve asistlik performans sergiledi. Milli oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 7 maçta 1,6 sayı, 1,9 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.