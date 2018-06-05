Geçtiğimiz günlerde Antalya 2000 Plaza'yı 10 milyon 600 bin liraya satan Doğuş Holding, şimdi de Kocaeli'nde bulunan AVM'yi satışa çıkardı.

Doğuş Holding'in gayrimenkul şirketi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gebze Center AVM, Otel ve otomotiv showroomun bulunduğu ticari alanın tamamının satışı için Seyir Gayrimenkul Yatırım ile görüşmelere başladı.

Toplam ekspertiz değeri 661,3 milyon lira olan 60 bin 865 metrekarelik alanda AVM'nin yanı sıra Hyatt House Gebze ve Doğuş Oto Gebze otomotiv showroom bulunuyor.

Gebze'deki varlıkların satışından sonra Doğuş GYO'nun elinde sadece Maslak ve Etiler'deki iki Doğuş Center kalacak.