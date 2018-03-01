Doğuş Grubu yönetiminde önemli değişiklikler

Açıklamaya göre Doğuş Yayın Grubu'nun 21 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdüren Erman Yerdelen görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. Yerdelen, Doğuş Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Tüvtürk Yönetim Kurulu Başkanı görevlerine ise devam edecek.

Erman Yerdelen'den boşalan Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Aclan Acar getirildi. Aclan Acar, 2006 yılından bu yana Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Aclan Acar’ın Doğuş Yayın Grubuna geçmesini takiben Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı. Bilaloğlu her iki görevi birlikte yürütecek.