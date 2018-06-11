Geçtiğimiz günlerde Antalya 2000 Plaza'yı 10 milyon 600 bin liraya satan Doğuş Holding, şimdi de Kocaeli'nde bulunan AVM'yi satttı.

Geçtiğimiz hafta KAP açıklaması ile satış görüşmelerine başlandığını duyuran Doğuş, son açıklama ile bu satışın gerçekleştinğini bildirdi.

Buna göre Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar ile 2,000 metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazlar 102 milyon 500 bin Euro’ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye satıldı.

Satış gelirinin tamamı sabit geliri olan, portföy değerini artıracak yeni yatırımlara yönlendirilecek.

Açıklamada, TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından yapılan değerlemede Gebze Center AVM için 638 milyon 995 bin TL ekspertiz değerinin belirlendiği kaydedildi.

ŞİRKET BİR YIL ÖNCE KURULDU

Öte yandan Hürriyet'te yer alan bilgiye göre, 50 bin TL sermayeli Seyir Gayrimenkul 11 Mayıs 2017’de kuruldu. Şirketin kurucusu Hollanda’da bulunan Credit Europe Bank… 1994 yılında işadamı Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan Credit Europe Bank'ın toplam 4500 çalışanı bulunuyor. Banka, 12 ülkede faaliyet gösteriyor.