Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu oldu

Berlin Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans mezunu olan Bilaloğlu, çalışma yaşamına 1991 yılında Almanya’daki Audi AG ana merkezinde finansal kontrol ve bölge satış müdürü göreviyle başladı. 1996 yılında Suudi Arabistan Samaco firmasında Genel Müdür olarak görevlendirildi. 1997 yılında Porsche AG’nin Stuttgart’ daki ana merkezine Avrupa’dan sorumlu Satış ve Pazarlama Direktörü oldu.

2000 yılında Doğuş Otomotiv’de İş Geliştirme ve Strateji’ den sorumlu olarak çalışan Emir Ali Bilaloğlu, 2001 yılında Volkswagen AG nin Orta Doğu Bölgesinden sorumlu şirketinin Kurucu Genel Müdürü olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde görev aldı. 2004 yılında Türkiye’ye dönerek Doğuş Otomotiv bünyesinde Audi ve Porsche markalarından sorumlu Genel Müdür olarak atandı. 2007 Haziran ayında Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı.

Emir Ali Bilaloğlu dış ekonomik ilişkiler konusunda danışmanlık yapan DEİK’de Türk Alman İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğine ve TÜSİAD’a bağlı Türkiye Değişim Kültürü İnsiyatifi Danışma Kurulu üyeliğine aktif bir şekilde devam ediyor. Bilaloğlu, 2018 Mart ayı itibarıyla Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanlığını da yürütüyor.