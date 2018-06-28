HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcıyı duygulandıran doğum günü partisine, rol aldığı komedi filminin yönetmeni Haydar Işık ile başrol oyuncuları Nilay Toprak, Erdi Ünver ve Esra Sönmezer de katıldı.

Bu Konu İle İlgili Haberler