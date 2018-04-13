Türkiye'de ilk kez Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde ikinci Nükleus 7 biyonik kulak uygulaması ücretsiz olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğuştan işitme engelli 5 yaşındaki Kıvanç Kavran'a gerçekleştirildi.
İHA'nın haberine göre, Umut Ebru Kıvran çiftinin beş yıl önce dünyaya gelen ilk çocukları Kılıçarslan'ın, hastanede yapılan yeni doğan işitme testinde duyma engeli olduğu ortaya çıktı. Kontrol altına alınan Kılıçarslan'a yapılan tetkikler sonucu halk arasında biyonik kulak olarak bilinen Cohlear İmplant işitme cihazının Kılıçarslan’a takılması uygun görüldü. İlk ameliyatını iki yaşındayken Ankara Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi Hastanesi'nde olan Kılıçarslan'a biyonik kulak takıldı.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan Kıvran çifti, bir ay önce ise ikinci biyonik kulak ameliyatı için Rize'ye gelerek RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti. Kıvran ailesi çocuklarına son teknoloji Nükleus 7 biyonik kulak takılmasını talep etti. SGK'nın henüz bu cihazın hastalara uygulamasına başlamaması nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi yönetimi ve Kulak burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı doktorları Sağlık Bakanlığı ile yazışmaları yürüttü. Gerekli olan işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'de ilk kez bir SGK hastanesinde Kılıçarsalan Kıvran'a Nükleus 7 biyonik kulak uygulaması ücretsiz olarak gerçekleştirildi.
Ameliyat ekibinin başında bulunan Prof. Dr. Engin Dursun, biyonik kulak ameliyatlarını Rize'de gerçekleştirebilmekten dolayı mutlu olduklarını, Türkiyte'de bir ilki başarmanın ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.
Ameliyatın gerçekleşmesi kadar, ameliyattan sonraki sürecin de önemli olduğunu belirten Dursun, "Her ikisini birlikte yürüterek bölgedeki bu tür işitme kaybı olan hastalara faydalı olmak için çalışıyoruz. Bunun yanında gelişen ve değişen Türkiye'nin şartlarında bakanlığımızın katkısı ile sağlık alanında birçok yeniliği hayata geçirmenin mutluluğunu da taşıyoruz" dedi.
Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğretim Görevlisi Emine Demir, her doğan bin canlıdan birinde bu tür sorunla karşılaşıldığını ifade ederek Kılıçarslan'ın doğuştan işitme engelli bir hasta olduğunu ve 2 yaşındayken sağ kulağına biyonik kulak uygulaması yapıldığını belirterek, "Bu durumda 4 yaş üstü hastalarda komisyon kararı ile implantasyon yapılabiliyordu. Komisyon kararı ile hastanın sol tarafına implant yapma kararı aldık. Bunun için SGK kapsamında yapılmayan ve yeni çıkan bir cihaz var. Hasta ondan talep edince bizde hastanemizle görüşerek yönetimin yardımı ile hastamızdan herhangi bir ücret talep etmeden SGK kapsamında ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat başarılı geçti ve hastanın durumu gayet iyi. Herhangi sağlık sorunu yok. Cihazın fiyatı çok yüksek. Böyle olunca hastaneler ek ücret talep edebiliyorlar. Fakat biz hastane yönetimi ile görüşerek ek ücret talep edilmemesini kararlaştırarak ücretsiz gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
Baba Umut Kavran ise “İlk önce hastalığı kabul etmekte zorlandık. Her şeyi kabullendikten sonra hayatımızı çocuğumuzun gelişimine, sağlığına ve eğitime adadık. Tedavinin ardından aldığımız sonuç bizi çok mutlu etti. Bütün ameliyatların ücretsiz bir şekilde karşılanarak çocuğumuzun sağlığına kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hepsine minnettarım” dedi.
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