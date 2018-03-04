Mersin'in Silifke ilçesinde doğuştan makatı olmayan ve doğumundan 2 gün sonra Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi'nde ameliyatla kalın bağırsağı karın duvarına getirilip buradan dışkılaması sağlanan 6 aylık Muzaffer Göktürk Özkan isimli bebek, yaşam mücadelesi veriyor.
İHA'nın haberine göre ameliyatla kalın bağırsağı karın duvarına getirilip dışkılaması sağlanan Muzaffer Göktürk bebeğe ameliyatla yeni makat yapılması için kilo alıp büyümesini beklediklerini belirten baba Alperen Özkan (28) ve anne Meryem Özkan (24), çocuklarının bir an önce sağlığına kavuşabilmesi için hayırsever vatandaşlardan ve devlet büyüklerinden yardım beklediklerini belirttiler.
Çocuğunu ameliyat ettirememenin üzüntüsünü ve maddi imkansızlık nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirten Alperen Özkan, "Oğlum Muzaffer Göktürk Silifke Devlet Hastanesi'nde anüsü kapalı olarak dünyaya geldi. Silifke'deki doktorlar bizi hemen Mersin Şehir Hastanesi'ne gönderdiler.
Oğlum Mersin Şehir Hastanesi'nde önce kolostomi ameliyatı oldu ve bir ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Doktorumuz bir ay sonra bizi taburcu etti. Doktorumuz ameliyat olunan bölgede bir tıkanıklık olduğunu ancak geçeceğini söyledi. 15 gün sonra çocukta aşırı kusma ve bulantı olmaya başladı. İştahsızlık, renk değişimi ve sonra karnı şişmeye başladı.
Yeniden hastaneye gittiğimizde doktorumuz çocuğumuza volvulus teşhisi koyup hemen ameliyata aldılar. Çocuğumuzun bağırsağının iki taraftan şiştiğini ve tıkandığını söylediler. Buna bağlı ameliyatlarımız oldu. Bağırsağının 85 santimetresinin çürüdüğünü, içinde kangren olduğunu söylediler. Buna bağlı yeniden bir ameliyatımız daha oldu. Ondan sonraki dönemlerde çocuğumuza ileostomi açıldı. Dana sonra kısa bağırsak sendromu diye bir şey oldu. Bu süreçte çok yıprandık. Çünkü çocuğumuz 4-5 ay boyunca yoğun bakımda kaldı.
Doktorumuz bir gün sonra ileostominin kapanacağını söyledi. Kapandı ama kısa bağırsak sendromu devam ediyor. Çünkü çocukta toplam 40 santimetre bağırsak kaldığı için organizmalar hareketlerini yerine getiremiyor. İdrarından da iltihap geliyor. Buna bağlı böbrek yetmezliği de yaşıyor" dedi.
Şu ana kadar çocuğunun 4 ameliyat geçirdiğini belirten Alperen Özkan, "Çocuğumuzun kolostomi açma, ileostomi açıp kapama ve bağırsakları alındı. Şu anda doktorumuzun bize söylediği biz ameliyat ederiz ama kesin bir sonuç almanız için daha iyi bir doktora gidin.' Bu tek bir atışlık, elinizde bir kurşununuz var ve bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekir' dedi. Özel hastanede de 150 bin liraya yakın bir para istiyorlar. Maddi imkanımız da yok. Elimizden hayırseverlerin ve devlet büyüklerimizin tutmasını istiyorum" diye konuştu.
Meryem Özkan ise çocuğunun 4 ameliyat geçirdiğini, hayırsever vatandaşların ve devlet büyüklerinin kendilerine yardımcı olmalarını beklediklerini söyledi.
Ağabey Eymen Özkan ise bir an olsun kardeşi Muzaffer Göktürk'ü yalnız bırakmıyor.
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