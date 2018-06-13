DHA'da yer alan habere göre; Katar Havayolları, Doha'dan Antalya'ya direkt uçuşa başladı. Haftada 2 gün karşılıklı başlayan uçuşlar için tören düzenlendi. Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan 144 yolcusuyla havalanan uçak, Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 Terminali'ne iniş yaptı. Uçak, itfaiye ekiplerince oluşturulan su takının altından geçti. Uçaktan inen yolcular ise karanfillerle karşılandı. Katarlı yolcular sıcak karşılama dolayısıyla sevinç yaşadı.
Karşılama törenine Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ataş, Fraport TAV Ticaret ve Pazarlama Direktörü Serkan Karahatay, Katar Airways Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Müdürü Ferit Aksun ve diğer yetkililer katıldı. Törende açılış kurdelesi ve pasta da kesildi.
'ANTALYA 7'NCİ ROTA'
Törende konuşan Ferit Aksun, Antalya'nın 150'den fazla destinasyonu barındıran global ağlarına ekledikleri en yeni rotaları olduğunu belirtti. Antalya'nın Türkiye'deki 7'nci rotaları olduğunu kaydeden Aksun, "Bu rota sayesinde Türkiye ile Katar arasındaki bağlar güçlenecek, dostluklar pekişecektir. Türkiye genelinde Ankara'da bir, İstanbul'da iki havalimanı, Adana ve Hatay'ın yanı sıra dün uçmaya başladığımız Bodrum ile 13 yıldır başarılı operasyonlar yürütüyoruz. Antalya ile birlikte Türkiye'ye haftalık uçuş sayımızı 48'e çıkarıyoruz" dedi.
HER GÜN UÇUŞ HEDEFİ
Fraport TAV Ticaret ve Pazarlama Direktörü Serkan Karahatay ise Katar Airways'a güvenlerinden dolayı teşekkür etti. Bundan sonraki dönemde 4 mevsimin yaşandığı Antalya'ya her dönem uçmak istediklerini kaydeden Karahatay, "En büyük hayalimiz bu" diye konuştu.
Qatar Airways'in haftada iki kez Antalya'ya direkt seferleri, Airbus A320 uçaklarıyla yapılacak. Uçaklar 'Business' sınıfında 12, 'Ekonomi' sınıfında ise 132 koltuk kapasitesine sahip. Turistik sezonda gerçekleştirilecek hizmet, her çarşamba ve pazar 30 Eylül 2018'e kadar devam edecek.
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