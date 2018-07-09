Antalya'da, göz muayenesini yapmadığını öne sürdüğü doktora, "Eşek gibi bakacaksın" diyen U.S.'ye, toplam 6 bin 580 TL para cezası verildi.
DHA'nın haberine göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Polikliniği'ne 2 yıl önce muayene için gelen U.S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle poliklinikte görevli Dr. İbrahim Etem Ay ile tartışmaya başladı. Doktor Ay'ın sırası gelince bakacağını söylediği U.S., iddiaya göre 5-6 kez, "Eşek gibi bakacaksın" dedi. Dr. Ay'ın şikayeti sonrası U.S. hakkında, 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlamasıyla kamu davası açıldı.
Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık U.S., şikayetçi İbrahim Etem Ay ve tarafların avukatları katıldı. U.S., üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti U.S.'yi, toplam 6 bin 80 lira adli para cezasına mahkum etti.
'BEYAZ KOD' DEVREYE GİRDİ
Duruşma sonrası açıklama yapan Dr. İbrahim Etem Ay, stresli ve canı yanan insanlarla karşı karşıya olduklarını, bazen de talihsiz olaylarla karşılaştıklarını söyledi. Dr. Ay, "Bir hasta randevusu olmadığı halde polikliniğimize başvurdu ve muayene olmak istediğini söyledi. Biz de kendisine sıraya girmesini, sırası geldiğinde bakacağımızı söyledik. Fakat hastamız sırasını da beklemek istemedi. Sıranın bir türlü kendisine gelmediğini söyleyerek devamlı içeri girip, 'Bana ne zaman bakacaksınız' dediğinde, ben de 'Sıranız geldiğinde bakacağım' dedim. Hasta bağırmaya başlayınca 'Bana bağıramazsınız' dedim ve hastaya bakması için başka bir doktor arkadaşımı çağırdım. Doktor arkadaşım da hastaya bakabileceğini söyledi. Hasta bu kez benim kendisine bakmayacağımı öğrenince öfkelendi ve 'Eşek gibi bakacaksınız' diye bağırmaya başladı. 'Ben şimdi telefon açarsam görürsün, ben sana baktırmasını bilirim' gibi şeyler söyledi. Ben de sağlık çalışanlarını şiddetten korumak için kurulan 'Beyaz kod' uygulamasını devreye soktum. Hemen güvenlik görevlilerimiz geldi. Tutanaklar düzenlendi ve kişi hakkında dava açtık" diye konuştu.
'BU TÜM HEKİMLERİN DAVASI'
Verilen kararın, paranın miktarından ziyade sembolikliği açısından değeri olduğunu aktaran Dr. Ay, "Örnek oluşturması çok önemli. Çünkü bütün sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önüne geçmemiz için bu olayların kamuoyuna duyurulması lazım. Tabi ki hiçbir arkadaşımızın başına böyle bir şeyin gelmesini istemeyiz. Eğer başlarına böyle bir şey gelirse de haklarını sonuna kadar aramalarını tavsiye ediyorum. Bu ülkede adalet olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu devletle ilgili davaydı. Biz şimdi şahsi tazminat davası da açtık. Bu benim şahsi davam değildir. Bu tüm hekimlerin, tüm sağlık çalışanlarının davasıdır. Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için bu tür davaların takipçisi olmak durumundayız" dedi.
'HAKARET SÖZLÜ ŞİDDETTİR'
Dr. İbrahim Etem Ay'ın avukatı Yunus Emre Ay, "Hekim kamu görevlisi olduğu için davranışın kamu görevlisine hakaret suçu işlendiği yönünde değerlendirilerek sanığın yargılanmasını talep ettim. Söz konusu olay hakaret suçunun, dolayısıyla nitelikli unsurunu oluşturmuştur. Burada asıl dikkat çekilmesi gereken, hakaret bir sözlü şiddettir. Hekime karşı şiddet dediğimiz zaman aklımıza sadece fiziksel saldırı gelmemeli, sözlü saldırı da hekime karşı şiddet olarak değerlendirilir. Bunun adı hekime karşı sözlü şiddettir. Buradan tüm hekim ve sağlık çalışanlarına tavsiyemiz, davalarının takipçisi olsunlar. Hekime karşı şiddet suçu işlendiğinde sonuna kadar haklarını savunsunlar" diye konuştu.
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