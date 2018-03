Anne karnında 24 haftalıkken kalp hastası olduğu belirlenen bebeğin yaşayamayacağı söylenerek doktorlar tarafından aileye kürtaj önerildi. Tüm risklere rağmen ailenin aldığı kararla doğan bebek, Gaziantep'te geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

İHA'nın haberine göre; Kahramanmaraş'ta yaşayan Merve Kalkan, hamileliğinin 24. haftasında bebeğinin kalp hastası olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Kocası Hanifi Kalkan ile birlikte yaklaşık 6 ildeki hastaneleri gezen Merve Kalkan'a görüştüğü tedavi ve kontrol için gittiği her doktor, bebeğin kalp rahatsızlığı bulunması nedeniyle yaşam şansının olmadığını söyleyerek, kürtaj yaptırmasını önerdi. Umudunu kaybetmeyen Kalkan ailesi, bebeği dünyaya getirme karara aldı. Sancılı geçen doğum sürecine rağmen umutla bebeklerinin dünyaya gelmesini bekleyen Kalkan ailesinin, Elazığ'da gerçekleşen doğum ile bebek hasreti sona erdi.

Ömer Asaf ismi verilen bebeğin doğumdan sonra rahatsızlığı arttı. Büyük acı yaşayan Kalkan ailesi, yaptığı araştırma üzerine, acilen ameliyata alınması gereken bebeği Gaziantep'te tedavi ettirme kararı aldı.

AİLENİN YÜZÜ YENİDEN GÜLDÜ

Ailenin doğum süreci kısa sürerken, Ömer Asaf bebek ambulans helikopterle Gaziantep'e getirildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız'ın müdahale ettiği bebeğin tedavisine ile vakit kaybetmeden başlandı. Gerekli hazırlıkların ardından kalp hastası bebek 10 günlükken ameliyata alındı. Gerçekleşen başarılı ameliyatın ardından bebek bir süre uyutularak, solunum cihazına bağlandı. Yavaş yavaş uyandırılan Ömer Asaf bebek, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

"DOĞUMDAN SONRA YAŞAMAZ DENİLDİ"

Bebeğin sağlığına kavuşmasının sevincini yaşayan anne Merve Kalkan, "Bebeğimizin kalp hastalığının tanısı 24. gebelik haftasında tespit edildi. Kalp hastalığı tespit edildiğinde bize "Bebeğinizin kalp hastalığı çok ciddidir bu bebeklerim yaşaması pek mümkün değildir bu nedenle kürtaj yapmanızı öneriyoruz" denildi. Bunun üzerine biz bir doktor ile yetinmeyip başka doktorlara da gittik ancak gittiğimiz tüm doktorlar bize aynı şeyi söylediler yani kürtaj yapmayı önerdiler. Fakat biz kabul etmedik ve bebeğimiz dünyaya geldi. Doğduktan bir kaç saat sonra bizi ambulans ile özel hastaneye sevk ettiler. Ve burada bebeğimiz başarılı bir ameliyatla hayata tutundu" diye konuştu.

"KALBİN TEK TARAFLI ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ"

Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, bebeğin getirildiğinde genel sağlık durumunun çok kötü olduğunu ifade ederek, "Hasta bize geldiğinde genel durumu iyi değildi, solunum sıkıntısı vardı, oksijen değerleri düşüktü, emmesi yoktu. Bebeğimizin yaptığımız Ekokardiyografik incelemesinde kalbinin sağ tarafının tamamen olmadığını, sadece kalbin sol tarafının olduğunu kalbinin tek taraflı çalıştığını tespit ettik. Ayrıca kalbin sol tarafından çıkması gereken, tüm vücudumuzu temiz kanı taşıyan şah damarının sağ tarafta olduğunu, kalbin sağ tarafından çıkması gereken ve akciğerlerimize kirli kanı götüren damarın da solda olduğunu ve kalbin sağ tarafı (sağ ventrikül) olmadığı için her iki damarın da kalbin sol tarafından (sol ventrikülden) çıktığını tespit ettik. Hastamızın kalbinin bir tarafı yoktu ve tek taraflı çalıştığı için tüm kirli ve temiz kanın tamamı bir birine karışıyordu" dedi.

"TEDAVİ SÜRECİ BAŞARILI VE ZORLU OLDU"

Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini belirterek, tüm sıkıntılara rağmen başarılı bir ameliyat ve tedavi gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldız, "Hastamızı yeni doğan yoğun bakıma aldık, tedaviye başladık. Hastanın genel durumunu düzeltip ameliyat olabilecek duruma getirdikten sonra daha 10 günlük iken başarılı bir operasyon ile ameliyatı yapıldı. Ameliyattan sonra belli bir süre uyutarak solunum cihazına bağla olarak takip ettik. Toparlanma sürecine girdikten sonra yavaş yavaş uyandırarak solunum cihazından ayırdık. Tabi ameliyattan sonra zor ve yoğun bir tedavi süreç geçirdi. Bebeğimiz bu zorlu süreci başarılı bir şekilde atlattı. Şu an genel durumu gayet iyi sağlığı yerinde annesini emiyor ve çok mutlu görünüyor. Şu anki tüm tedavi süreçlerini tamamlandı ve taburcu ediyoruz. Bundan sonra bebeğimizi düzenli takiplere çağırarak kontrollerini yapacağız ve daha sonraki tedavi aşamalarının planlamasını aile ile beraber yapacağız. Günümüzde gelişen cerrahi tekniklerle kürtaj dahi önerilecek kadar ağır doğuştan kalp hastalıklarına sahip bebekleriniz düzeltici ameliyatlar ve iyi bir yoğun bakım takibi ile hayata tutunmaları mümkündür. Bu nedenle bebeğimiz Bebek Kalkan'a verdiğimiz bu şansı diğer bebeklerimize de ve hayata tutunmalarına yardımcı olmamız gerekir" şeklinde konuştu.

"BU TÜR KALP HASTALIKLARINDA KÜRTAJ ÖNERİLİYOR"

Yıldız, bu tür kalp hastalıklarında ön yargı nedeniyle bebeklerin kürtajla alınmasının önerildiğini kaydederek, "Bu şekildeki kalp hastaları, Türkiye'de bir çok bebeğe kürtaj öneriliyor. bunlar yaşamaz, yaşaması mümkün değil yaşasa bile sıkıntılı ameliyatlar geçirecek gibi yanlış ön yargı var. çeşitli ameliyat teknikleri ile evreli, basamaklı ameliyatlar ile çocukların hayata tutunmaları, yaşamaları mümkün. Bu bebeğimizde de gördüğümüz gibi. Bu bebek 35 günlük, 35 gündür de yaşıyor. Şu anda da hiç bir sıkıntı görülmüyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞTAN 'KÖTÜ OLACAK' DİYE ŞARTLANDIRMAK ÇOK YANLIŞ"

Bebeğin ameliyatına giren Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Mustafa Kürklüoğlu ise "Bu tür çocuklarda 3 basamaklı ameliyatlar gerekiyor. Tabi ki her ameliyatın bir riski oluyor. Yeni doğan her bebeğin ameliyatında risk oluyor. Ameliyat ile çaresi olan hastalıklar. Ameliyat yapılan çocuklar, normal hayata karışabiliyor. Okula gidiyor, evlenebiliyor. Engelli olmuyor. Baştan 'her şey çok kötü olacak' diye şartlandırmak çok yanlış. Ailelerin bu konuda bilinçli olması lazım. Uzman merkezlere yönelmelidir" diye konuştu.

Yaklaşık 10 gün önce taburcu olan bebek Ömer Asaf bebek ise tedavi edildiği hastaneye yeniden getirilerek, kontrollere girdi. Yapılan tetkik ve kontrollerde tüm yaşam değerlerinin normal olduğu belirlendi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER