Aile Hekimi Dr. Hasan Koca'yı önceki gün darp ettikten sonra ormanlık alana bırakan uzman çavuş Mustafa B. ve arkadaşı Tarkan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören Dr. Hasan Koca'nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin, "Araca aldığımızda alkollüydü, biz de alkol almıştık. Daha sonra Kozlu ilçesinde orman yoluna gittik. Burada alkol almaya devam ettik. Kendisi daha sonra bize ahlaksız teklifte bulununca darp ettik. Darp etmemizin ardından yol kenarına bırakarak olay yerinden uzaklaştık." şeklinde ifade verdikleri belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

AA'nın haberine göre; Acılık Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Hasan Koca'dan 22 Şubat'ta haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirmiş, Koca'nın bulunması için harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Örencik köyü yakınlarında yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitmişti. Ekipler, söz konusu kişinin Koca olduğunu tespit etmişti. Sağlık ekiplerince, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Koca'nın başına aldığı darbeler nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili jandarma ekipleri 5 kişiyi ifadeye çağırmış, yapılan incelemelerde Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hasan Koca'nın darbedilmesine ilişkin Mustafa B. ile Tarkan Y. gözaltına alınmıştı.

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