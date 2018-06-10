Adana'da, cam parçasının üzerine düşen ve karnından yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk, kalp zarında kesi fark eden doktor sayesinde hayati tehlikeyi atlattı.
AA'nın haberine göre; arkadaşlarıyla oynarken bir cam parçasının üzerine düşen Aziz Alaşkan, yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk etapta cam parçasının çocuğun karnının üst bölgesine saplanıp çıktığı tespit edildiyse de, doktorun dikkati sayesinde yapılan detaylı tetkik sonucunda, çocuğun kalp zarında da kesi olduğu belirlendi.
KALP ÇALIŞIR DURUMDAYKEN AMELİYAT ETTİLER
Alaşkan, gerçekleştirilen ameliyatla olası bir hayati tehlikeden kurtuldu. Adana Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Ömer Faruk Doğan, karın bölgesindeki kesiğin çok büyük olmamasına rağmen, tetkiklerle hastadaki kan değeri düzeylerinde düşme gözlemlediklerini söyledi.
Çocuğa acil göğüs tomografisi çekildiğini anlatan Doğan, kalbe nafiz bir kesi nedeniyle kanama olduğunun tespit edildiğini ve Alaşkan'ı vakit kaybetmeden hemen ameliyata aldıklarını ifade etti.
Hastanın göğüs kemiğini açarak, kalp çalışır durumdayken ameliyatını gerçekleştirdiklerine değinen Doğan, "Hastanın gelişiyle ameliyata alınışı arasındaki geçen süre yaklaşık 45-50 dakikaydı. Bu oldukça hayati bir süredir. Bazı desteklerle tansiyonunu düzelttikten sonra göğüs kemiğini açtık. Kalbin sağ karıncık boşluğunda bir kesici yaralanma mevcuttu. Onu tespit ettik ve orada kanama vardı. Kanama bölgesine kalp çalışır haldeyken dikiş yaptık ve kanamayı kontrol altına aldık" diye konuştu.
"LİTERATÜRDE BENZERİ ÇOK AZ"
Doğan, çocuk yaş grubunda bu tür travmalara bağlı kalp yaralanmalarının çok nadir olduğunu ve literatürde benzerinin çok az bulunduğunu dile getirerek, "Bu hasta dikiş atılıp evine gönderilmiş olsaydı, sonuç çok kötü olurdu. Çünkü kalp zarının arasından çıkarttığımız pıhtı parçasının çapı, yaklaşık 10 santimetreydi, aktif kanama bölgesinden çektiğimiz sıvı miktarı da çocuğun neredeyse vücut kanının dörtte biriydi. Müdahale edilmeyip eve gönderilmesi durumunda hastayı kurtarmakta oldukça müşkül duruma düşülürdü" ifadelerini kullandı.
Doğan, "Bu tür vakaların bir kısmının maalesef atlanabiliyor ve böyle durumlarda da ölüm yüzde 100 olabiliyor." dedi.Ameliyat sonrası hastayı yoğun bakıma aldıklarını aktaran Doğan, 6 yaşındaki Alaşkan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve birkaç güne taburcu edilebileceğini bildirdi.
MİNİK AZİZ: ŞİMDİ İYİYİM
Küçük Aziz, ayağının kayması sonucu camın üzerine düştüğünü, o an canının çok acıdığını ancak şimdi iyi olduğunu söyledi.
Dede Tahsin Alaşkan ise torununun kalbinde hasar olduğunun belirtilmesiyle şok olduklarını anlatarak, "Deneyimli bir ekip, acil olarak ön tanıyı koydu. Başarılı kalp ameliyatıyla torunum kurtarıldı. Tanının hemen konmasından ameliyatın gerçekleştirilmesine kadar her aşamadaki ekibe teşekkür ederim" diye konuştu.
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