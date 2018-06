'Sosyal medyada sizi rezil edeceğim'

Doktorun hastasını şikâyet şikâyet ettiği olay, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava ile ortaya çıktı. Nazlı C. adlı hasta, ocak ayında cilt yenileme tedavisi için Beşiktaş’taki özel bir estetik kliniğine gitti. Dava dilekçesindeki iddiaya

göre, Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Karadağ Köse, hastasına yapacağı iğneli radyofrekans işleminin geçici kızarıklığa neden

olabileceğini sözlü ve yazılı olarak bildirdi. Habertürk Gazetesi Muhabiri Hayati Arıgan'ın haberine göre hasta da bilgilendirme formunu seans öncesi imzalayarak onay verdi. 1 ay sonra kliniğe giden hastaya, aynı işlem bir kez daha yapıldı. Ancak ikinci seanstan 3 gün sonra hastanın yüzünde kızarıklıklar oluştu. Bu kez kızarıklıklar için gittiği klinikte hastaya krem tedavisi uygulandı. Kendisi de bir süre bu tedaviyi uyguladı.

Kızarıklığın tam olarak geçmediğini ileri süren Nazlı C., herkesin içinde Dr. Özlem Karadağ Köse’ye “Yüzümü yaktınız” diyerek bağırdı. Bu tarihten sonra birkaç kez daha kliniğe giden genç kadının, her defasında doktorun bu işyerinden atılmasını yoksa sosyal medyada bu kliniği rezil edeceğini söylediği ileri sürüldü.



ÖNCE SUÇ DUYURUSU SONRA DAVA



Nazlı C., doktorun adını taşıyan bir Instagram hesabı açarak, hakaret etti ve mesleğini kötüledi. Doktor ise hakkındaki

suçlamalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla

Nazlı C.’ye 25 bin TL manevi, bin TL de maddi olmak üzere 26 bin TL’lik tazminat davası açtı.

