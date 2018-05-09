Konya'da bir sanayi sitesinde döküm imalatı yapan firmada çalışan Suriye uyruklu 18 yaşındaki Sufyan Al Ali, döküm bandına sıkışarak hayatını kaybetti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Meltem Samancı'nın aktardığı bilgilere göre olay dün gece saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 8. Sokak üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir döküm imalathanesinde meydana geldi.

GÖMLEĞİNİN YAKASINI BANDA KAPTIRDI

Suriye uyruklu 18 yaşındaki Sufyan Al Ali, bir anlık dalgınlığı sonucu gömleğinin yakasını döküm bandına kaptırdı. Talihsiz genç kendini kurtarmak için çabalasa da başarılı olamadı ve boynunun kırılması sonucu hayatını kaybetti. Makine başında gencin cansız bedenini gören fabrikadaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Fabrikada inceleme yapan ekiplerin çalışmasının ardından Sufyan Al Ali'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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