Dolandırıcılar bir süredir ünlü kişiler adına açtıkları sahte Twitter hesaplarıyla Bitcoin ve Ether gibi ünlü kripto para birimleri dağıttıklarını iddia ediyor. Ancak bu parayı almak için karşılığında ufak miktarda başka bir kripto para talep ediyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi kurbanlar gönderdikleri kripto paralar karşılığında hiçbir şey alamıyorlar.
Siber korsanların son numarası ise Elon Musk adına sahte bir hesap açarak, ünlü teknoloji girişimcisinin hayranlarını dolandırmak oldu. Bu haberin yazıldığı esnada Twitter henüz bu sahte hesabı kaldırmamıştı.
Geçtiğimiz gün Elon Musk adına sahte bir hesap açan korsanlar, insanların ünlü girişimcinin 3.000 Ether (yaklaşık 9 milyon lira değerinde) dağıtacağına inanmasını sağladı. @elonmuskik kullanıcı isimli sahte hesabın yalan iddiasını daha da inandırıcı hala getirmek isteyen korsanlar, başka sahte hesaplarla Elon Musk’ın kendilerine Ether gönderdiğine dair tweet’lerle tuzağı destekledi.
Twitter, kripto para dolandırıcılarının en yoğun kullandığı sosyal ağ olarak dikkat çekiyor. Genellikle ünlüler adına açılan sahte hesaplarla büyük miktarlarda kripto para verecekleri vaadinde bulunan korsanlar, karşılığında ufak miktarlarda kripto para talep ediyor.
Söz konusu dolandırıcılık yöntemi, Elon Musk'ın kendi şirketinin tweet'ini yanıtlaması nedeniyle ilk bakışta inandırıcı görünse de, sahte profilleri tespit etmenin birkaç yöntemi var. Twitter’ın onay rozetine sahip olmayan, daha önce hiç tweet paylaşmamış ve hiç takipçisi olmayan profillerin sahte oldukları anlaşılabilir.
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