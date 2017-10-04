Dolandırıcılar, hâkim-savcı-polis senaryosundan sonra şimdi de Facebook’u mesken tuttu. Sosyal medya sitesinin anlık mesajlaşma uygulaması ‘Messenger’ı kullanan kişilerin hesaplarını ele geçiren sahtekârlar, arkadaş listesini hedef alıyor. Sohbet ettiği kişinin yakını ya da arkadaşı olduğunu düşünen mağdur ise istekleri yerine getirip, faturalı telefon hatlarına gelen mesajı onaylıyor. Dolandırıcılar bununla da yetinmiyor. İlk SMS’in hata verdiğini söyleyip, defalarca SMS göndermesini istiyor. Her SMS için dolandırıcıların hesabına 10 liradan başlayan paralar geçerken, bu para mağdurların telefon faturasına yansıyor.
YAKININI ARAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre bu yöntemle mağdur edilenlerden biri de İstanbul’da yaşayan Elif K. oldu. Dolandırıcılar Elif K.’nın yakını Yeliz B.’nin hesabını ele geçirip ‘550 TL’lik hediye çeki vaadiyle mesaj attırdı. 4 SMS atan Elif K., kredi kartı bilgileri de istenince Yeliz B.’yi aradı, gerçek ortaya çıktı. Genç kadın operatörü arayıp bildirim yaptı, ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bilişim Hukukçusu Mehmet Ali Köksal, büyük şirketlerin alışveriş çeki kampanyaları kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirterek şu bilgileri verdi: “Facebook yoluyla dolandırıcılık geçmişte mağduriyet üzerinden yapılıyordu. ‘Yolda kaldım’, ‘Kaza geçirdim’ yalanlarıyla para isteniyordu. Artık menfaat vaat ediliyor. Her SMS’ten 10 TL kazansalar günde bin kişiyi dolandırdıklarında 10 bin TL ediyor. Kişi iknaya açıksa kredi kartı bilgilerini de verebiliyor...”
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