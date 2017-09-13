Dolandırıcılara karşı dikkatli olmak için ne yapılmalı?

BKM, sosyal medyada çok sayıda güvenilir markanın unvan, logo ve benzeri kurumsal kimlik bilgileri kullanılarak ve internet siteleri taklit edilerek sahte kampanya kurgularıyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Kurum, tüketicilerin bu tür girişimlerden korunmaları için kampanya içeriğini ilgili markanın orijinal ve güvenilir internet sitesinden kontrol ve teyit etmesi büyük önem taşıdığını bildirdi.

İHA'nın haberine göre, dolandırıcılığın çalışma prensibi oldukça basit olduğunu beliten kurum, sosyal medya kullanıcılarına, bilindik pek çok markaya ait sahte indirim kuponları veya hediye çekleri kullanımı içeren mesajlarla birlikte 'link'ler ilettiklerini, kullanıcıların bu 'link'lerle markaların sitelerine birebir benzeyen sahte sitelere yönlendirilerek, kişisel ve finansal bilgileri elde edilmeye çalışıldığını açıkladı.

Kullanıcıların karşılaşabileceği durumlar insanların korku, heyecan, heves gibi belli duygularını kontrol altına almak isteyen 'sosyal mühendislik' yöntemleri neticesinde şifre ve kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesini hedeflendiğini vurgulayan BKM, sosyal medya kanalları dışında dolandırıcıların kullandığı senaryolardan birkaç tanesini şöyle açıkladı:

Hesabınızdan/kartınızdan işlem gerçekleştirilmiş. İşlemi iptal etmek/iade almak için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız.

Hesaplarınıza Rusya'dan siber saldırı gerçekleştiriliyor. Hesaplarınıza bloke koymak için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız.

Geriye dönük kredi/kredi kartı ücretlerini iade edeceğiz. İşlemi gerçekleştirmek için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız.

Sigorta primlerinizi iptal edeceğiz. İşlemi gerçekleştirmek için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız.

SAHTE KAMPANYALARDAN VE DOLANDIRICILARDAN KORUNMA YOLLARI

Kart ve bankacılık işlemlerinin daha güvenli gerçekleştirip bilgilerin koruması birkaç küçük tedbir ile mümkün olduğunu bildiren BKM, tüketicilere cazip teklifler sunan, inandırıcı senaryolarla kişisel ve finansal bilgilerine ulaşmayı hedefleyen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı şu tavsiyelerde bulundu:

Şifrenizi ve finansal bilgilerinizi her ne olursa olsun telefon, SMS veya e-posta aracılığıyla size ulaşan kimseyle paylaşmayın/tuşlamayın.

Herhangi bir kampanya içeriğinin ilgili markaya ait olup olmadığını, markanın orijinal ve güvenilir internet adresinden kontrol edin.

Kampanya içeriğinde kullanılan bağlantının ilgili markanın orijinal ve güvenilir internet adresiyle birebir aynı olduğundan emin olun.

Banka logosu ve adı kullanılsa dahi kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara ve sitelere yanıt vermeyin.

SMS ile gelen şifrelerinizi, kart bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın/tuşlamayın.