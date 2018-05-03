Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, para çekmek için bankamatiğe giden Buğrahan Kılıç, kurulan düzeneği fark edince dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

İHA'nın haberine göre, Kuşadası şehir merkezinde bulunan bir bankamatiğe para çekmek için giden Buğrahan Kılıç, bankamatikten şüphelenilince kart ve para çekme haznesini kontrol etti. Yaptığı kontrollerde para çekme haznesi ve kart haznesinin yerinden çıktığını gören Kılıç, cihaza dolandırıcılar tarafından kopyalama cihazı yerleştirildiğinin farkına vardı.

Vakit kaybetmeden emniyet güçlerini ve banka yetkililerini arayarak bankamatik önüne gelmelerini bekleyen Buğrahan Kılıç, olay yerine gelen emniyet yetkililerini durumu anlatarak dolandırıcıların kart kopyalama için kurduğu düzeneği teslim etti. İfadesi alınmak üzere emniyete çağrılan Kılıç'a dikkatinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür edildi. Banka yetkilileri ve polis tarafından bankamatik üzerinde yapılan incelemede, düzeneğin Buğrahan Kılıç bankaya gelmeden yarım saat önce kurulduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, düzeneği bankamatiğe kuran dolandırıcıların eşkalini belirleyerek peşlerine düştü.



"FARK ETMESEM TUZAĞA DÜŞECEKTİM"

Dolandırıcıların tuzağına bozan dikkatli vatandaş Buğrahan Kılıç, “Haftasonu tatili için ailem ile birlikte Söke'den Kuşadası'nda geldik. Yoldan geçerken bankamatikten para çekmek için durdum. Kartımı bankamatiğe sokmaya çalışırken bir şeylerin ters gittiğini, kartın zorlandığını hissettim. Kart hanesine elimle kontrol ederken elimde kaldı. Önce kırıldı sandım ama içinde bir düzenek fark ettim. İçerisinde kopyalama düzeneği kuruluydu. Hemen banka yetkililerini ve polisi aradım. Allah'tan ne ben ne de başka kimse mağdur olmadan fark etmişim. Yoksa çok kişinin canı yanabilirdi" dedi.

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