Bursa’da çalıştığı bankayı 400 bin lira dolandıran ve 5 yıl firari yaşayan Ramazan T. isimli şahıs üzerinde taşıdığı sahte kimlik uyuşturucu ticareti yapmak suçundan araması olan birine ait olunca yakayı ele verdi. Banka faresi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, Bursa’da 2013 yılında özel bir bankanın Güney Marmara bölge müdürlüğünde memur olarak görev yapan Ramazan T. çok sayıda işlemle birkaç ay içerisinde bankayı 400 bin lira dolandırdı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte işten atılan ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Ramazan T. ile ilgili 13 farklı dosyadan dava açıldı. Açılan davalar kapsamında hakkında 32 yıl infaz kararı verilen Ramazan T., herhangi bir sabıka ya da parmak izi kaydı olmadığı için yıllarca firari yaşadı ve bulunamadı.

BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Ramazan T. 5 yıl sonra, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan bir uyuşturucu baskınında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir başka şahsın kimliği ile yakalandı. Polis ekipleri Ramazan T.’yi üzerinde çıkan kimliğin sahibi olarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere önce emniyete ardından adliyeye götürülen Ramazan T.’nin asıl kimliği ise burada ortaya çıktı.

Ramazan T. verdiği ifadede uyuşturucu madde ile ilişkisi olmadığını üzerinde çıkan kimliğin başkasına ait olduğunu, kendisinin dolandırıcılıktan arama kararı olduğunu ve 32 yıl infazı bulunduğunu belirtti. Çalıştığı bankayı dolandırdığını itiraf eden Ramazan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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