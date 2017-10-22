İstanbul'da gece yarısı 350 metrelik semt pazarı!

Gecenin 2’si... Muhabir arkadaşım Serdar Yazıcı ile İstanbul Dolapdere’deki Irmak Caddesi’ndeyiz. Art arda kapaklarını açmış 3 kamyonette serili çakma spor ayakkabılar karanlıkta parlıyor. Miriman Sokak’a döner dönmez, sıra sıra dizilmiş onlarca scooter ve motosiklet yol kesiyor. Kesinlikle gıcır gıcır değiller, çünkü hepsi ikinci el. Hatta ikinci el olsa iyi; ortalık, İngiliz yönetmen Guy Ritchie’nin 2000 çıkışlı kült filmi Snatch’ten bir sahne gibi...
(İzleyenler hatırlar; Jason Statham’ın canlandırdığı “Türk”, sağ kolunu Londra’nın Roman mahallelerinden birindeki ikinci el pazarına eskimiş karavanlarının yenisini bulmak için gönderiyordu ve olaylar gelişiyordu.)
Ama durun! “Motosiklet reyonu” sandığımız bu köşe meğer satıcıların garajıymış! Kafadan karavana! Neyse, hemen yanında dizüstü bilgisayarlar... Biri civardaki herkesin dikkatini çekiyor; zira üzerine kötü bir işçilikle o meşhur elma logosunun ilginç bir replikası kazınmış. Bunun günahı ne? “150 lira abi!”
“Nasıl yani?” demeye kalmadan yaşlıca bir adam laptop’u elimden çekiştirerek “Sen almazsan ben alacağım” diyor. “Amca yapma” diyecek oluyorum. “Bu laptop’un çalışacağına dair hiç umut yok.” Ama teknoloji aşkı sağır etmiş amcayı!
“İşlemcisi ne?” diye tuhaf kaçan sorularla vakit kazanmaya çalışırken, vaziyeti çakıyorum. Meğer teşkilat kurulmuş; esas tezgâhtar, o yaşlı adammış: “Boşver işlemciyi, içindeki Ahmet Kaya şarkıları yeter” diyor. Serdar’la inceden tüyüyoruz...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.