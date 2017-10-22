İstanbul'da gece yarısı 350 metrelik semt pazarı!

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Bildiklerimize benzemese de Dolapdere gece pazarı her bitpazarı gibi karmakarışık ve sürprizlerle dolu... Yemekten sonra yeni tezgâhlarda bu kez sayısız kitap, DVD ve albümler var. Yanlış anlaşılmasın; korsan değil, arşiv gibi arşiv: Müzik ve CD mağazalarında zor bulunacak Lost, Prison Break gibi dizilerin orijinal DVD’leri ve hemen yanında George Orwell’lar...