Dolar 3.75 TL'nin üzerinden döndü

Dün genelde 3.69-3.72 TL bandından dalgalanan dolar, akşam saatlerinde ABD'de açıklanan imalat PMI verisinin doları küresel bazda olumlu etkilemesi ile içeride 3.7566'ya kadar yükseldi.

Bu hafta gözler Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararında olacak. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine göre faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor.

Saat 07.30 itibariyle dolar 3.7360 TL, euro ise 4.3940 TL seviyesinde bulunuyor.

FED'DE YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Küresel piyasalarda ise dikkatler Fed'in başına kimin geçeceğine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump Fed başkanlığı için beş adayla görüştükten sonra yaptığı açıklamada karar vermeye "çok, çok yakın" olduğunu belirtti. Trump, başkanlık için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell ve Standford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor'ı düşündüğünü belirtti.

Para politikasında daha fazla sıkılaştırma yanlısı bir adayın Fed başkanı olması doların değer kazanmasını sağlayacak.

ABD BORSALARINDA REKOR VAR

New York Borsasında endeksler, güçlü şirket bilançoları ve imalat sanayi endeksinin etkisiyle yükseldi.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 167.80 puan (yüzde 0.72) kazançla 23,441.76 puana çıkarak rekor tazeledi. Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) 4.15 puanlık (yüzde 0.16) artışla 2,569.13 puan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 11.60 puan (yüzde 0.18) kazançla 6,598.43 puana yükseldi.