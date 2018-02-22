Dolar 3.80 TL'nin altında



Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu devam ederken, Suriye hükümeti yanlısı savaşçıların Halep'ten Afrin bölgesine girmeye başladığı ve Türkiye'nin karşılık verdiği haberiyle dolar/TL Salı günü 3.77'li seviyelerden 3.8120'ye kadar yükselmişti. Dolar, gerginliğin yeni bir boyuta taşınmaması ile dün hafifçe gevşedi ve tekrar 3.80 TL'nin altına indi.



Piyasalar jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Cuma günü açıklanması beklenen S&P'nin Türkiye değerlendirmesini takip ediyor.

Dolar kuru bugün saat 07.10 itibariyle 3.7980 TL'de bulunurken, euro ise 4.6680 TL seviyesinde.