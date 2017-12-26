Noel tatili nedeniyle ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke piyasasının kapalı olmasıyla piyasalardaki hacimler de oldukça düşük kalırken dolar/TL dünkü sınırlı gerileyişini sürdürüyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde bu azalan hacim döneminde iyimser bir hava yaşanıyor. Yeni yıl öncesi yeni pozisyon alma iştahı ciddi şekilde azalsa da özellikle Güney Afrika randı siyasi gelişmelerle iyimser bir seyir izliyor. Randdaki iyimserlik bazen tüm gelişmekte olan para birimlerine de yansıyor.

Dolar/TL dün güne 3.82'li seviyelerden başlarken, gün sonunda 3.81 TL'nin hemen altına sarkmıştı. Bugün ise ilk işlemlerin ardından dolar kuru 3.8040 TL seviyesine kadar geriledi. Euro da 4.5173 TL seviyesinde bulunuyor.

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