Dolar 4 lira sınırında

Son birkaç haftada yaşanan sert yükselişlerin ardından gerileyen, Paskalya tatilinde ise hacimsiz yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün enflasyon verileri sonrası her iki yönlü dalgalandı.

Enflasyonda Kasım ayında yıllık olarak tarihi zirve görülmesi ardından başlayan düşüş Mart ayında oldukça sınırlı olsa da devam ederken, çekirdek enflasyonda görülen iyileşmeye karşılık üretici enflasyonundaki yükselişin sürmesi önümüzdeki dönemde enflasyonda yukarı yönlü riskleri artırıyor.

Dolar güne dünkü kapanış seviyelerinden başladı. Saat 07.00 itibariyle dolar 3.9920 TL'den el değiştirirken, euro 4.9040 TL oldu.

Bankacılar TL'deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar. Bu endişelerin bir araya gelmesiyle yabancı yatırımcıların tahvil satışları hızlanmış, carry trade pozisyonlarının kapanmasının da etkisiyle TL'de negatif ayrışma belirginleşmişti.

Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular arasında ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyaretleri yer alıyor.