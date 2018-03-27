Dolar 4 liranın altında

ABD'nin Çin'e gümrük vergisi kararının geçen hafta küresel ticaret savaşı endişelerini tetiklemesi ardından iki ülkenin görüşmelere başladığına yönelik çıkan haberler global risk iştahını bir miktar toparlamasını sağladı. Ancak TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmaya devam etti.

Benzer para birimlerinde dün olumlu performans gözlenmesine rağmen TL'de zayıf eğilimin sürmesiyle dolar/TL 3.99'u aşıp 4 liraya dayandı. Daha sonra ise 3.97'li seviyelere gevşedi.

Reuters'a konuşan bir bankacı, "Yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, küresel piyasalarda korumacılık endişeleri nedeniyle risk algısında görülen artış, jeopolitik riskler bütün bunlar yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkmasına ve faizlerde yükselişe neden oluyor. Yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının da etkisiyle TL'de değer kaybı ve negatif ayrışma da devam ediyor" dedi.

Bugüne bakıldığında ise biraz daha sakin bir seyir hakim. Dolar kuru ilk işlemleri 3.97 TL'den geçerken, euro 4.9440 TL seviyesinde bulunuyor.