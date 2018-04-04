Dolar 4 liranın üzerinde

Doların ticaret savaşları endişeleri nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile dün 3.98 seviyelerinde olan dolar/TL, bu sabah 4,01'in üzerine çıktı.

Dolar kuru saat 11.00 itibariyle 4.0132 TL'den el değiştirirken, euro 4.9354 TL oldu.

Bankacılar TL'deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar. Bu endişelerin bir araya gelmesiyle yabancı yatırımcıların tahvil satışları hızlanmış, carry trade pozisyonlarının kapanmasının da etkisiyle TL'de negatif ayrışma belirginleşmişti.

Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyaretleri yer alıyor.