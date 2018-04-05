Dolar 4.04 lirayı test etti

Dolar saat 12.00 itibariyle 4.04 TL oldu ve böylece tarihi rekorunu kırdı.

Kurda daha önceki rekor 23 Mart gecesi Asya işlemlerinde 4,0361'de kaydedilmişti.

Dolar saat 13.00 itibariyle ise hafifçe gevşeyerek 4.0245 TL'ye geriledi. Euro ise aynı dakikalarda 4.9442 TL seviyesinde.