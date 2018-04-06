Dolar 4.05 lirayı zorluyor

Son birkaç haftada önce sert yükseliş yaşayan ardından 4 civarında her iki yönlü sert dalgalanmaların devam ettiği dolar/TL dün 4.04'ü aşarak yeni tarihi zirvesini test etti.

TL dolar karşısında yüzde 1'i aştın değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en çok değer kaybı yaşanan para birimi oldu.

Gelişmekte olan ülke para birimleri dün ticaret savaşlarının endişelerinin azalması ile dolarda yaşanan küresel değer kazancı eğilimi ile değer kaybetti.

Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL küresel riskten kaçış eğilimlerinde benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kalabiliyor.

Dolar bugüne de yüksek bir seyirle başladı. saat 07.00 itibariyle dolar 4.0190 TL'den el değiştirirken, euro ise 4.9580 TL oldu.