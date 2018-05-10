Dolarda dün 4.37 liralık zirveden dönüş sert olmuştu. Önce Merkez Bankası hamlesi ile dolarda hafif bir gerileme yaşanırken, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarını toplayacağı haberi ile kur 4.27 liranın altına kadar sarktı.

Günün genelini bu seviyelerde geçiren dolar kuru kapanışı da benzer seviyelerden yaptı.

Akşam saatlerinde ise Beştepe'de yapılan ekonomi toplantısıyla ilgili resmi bir açıklama geldi. Açıklamada, "Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir. Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır" denildi.

Bugüne baklıldığında kurdaki sakin seyrin devam ettiği görülüyor. Dolar 4.30 liranın altında hareket ederken, saat 08.00 itibariyle 4.2910 TL'den el değiştirdi.

Euro ise 5.10 lira seviyesinde bulunuyor.