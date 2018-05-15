Dolar 4.46 liranın üzerinden döndü

Güne yükselişini sürdürerek başlayan dolar, günün ikinci yarısında rekor tazeledi. Dolar önce 4.40 liranın üzerine çıkarken, alımların devam etmesi ile 4.46 TL'nin de üzerini gördü.

Dolar gün içinde en düşük 4.3494 TL seviyesini görürken, en yüksek 4.4620 TL oldu.

Euro/TL ise gün içinde 5.3022 TL seviyesine kadar çıktı.

Dolardaki yükseliş yüzde 2'ye yaklaşırken, euro yüzde 1.5 yükseldi.

Dolar ve euroda daha sonra dengelenme çabası hakim olurken, saat 15.05 itibariyle dolar 4.4382, euro 5.2737 TL'den el değiştirdi.

Dövizde yaşanan yükseliş Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin ardından geldi.

Moody's Türkiye'deki makro trendlerin ülkenin kredi notu için olumsuz olduğunu, Türkiye'deki ortodoks olmayan para politikası konusunda endişeli olduklarını bildiren bir rapor yayınladı.