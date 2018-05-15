Dolar 4.43 liranın üzerini gördü

Güne yükselişini sürdürerek başlayan dolar, günün ikinci yarısında rekor tazeledi. Dolar 4.40 liranın üzerine çıkarken saat 13.50 itibariyle 4.4103 liradan el değiştirdi.

Dolar saat 14.25 itibariyle ise 4.4260 TL oldu.

Dolar gün içinde en düşük 4.3494 TL seviyesini görürken, en yüksek 4.4324 TL oldu.

Euro/TL ise gün içinde 5.2823 TL seviyesine kadar çıktı.

Dövizde yaşanan yükseliş Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin ardından geldi.

Moody's Türkiye'deki makro trendlerin ülkenin kredi notu için olumsuz olduğunu, Türkiye'deki ortodoks olmayan para politikası konusunda endişeli olduklarını bildiren bir rapor yayınladı.