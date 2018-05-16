Faizlerdeki yükselişle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerine gelen satışlar TL'yi de olumsuz etkiliyor. Dün 4.46 TL sınırından dönen dolar kuru bu sabahtan itibaren gelen alımlarla 4.50 TL sınırına ulaştı.

Dolar saat 12.00 itibariyle 4.4940 TL'den el değiştirirken, euro 5.30 TL sınırını aşarak 5.3204 TL oldu.