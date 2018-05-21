Küresel piyasaları izleyen dolar/TL, geçtiğmiz hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) "gerekli adımlar atılacak" söylemiyle tarihi zirveden yönünü aşağı çevirse de haftanın son günü gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik riskten kaçışın da etkisiyle yeniden bu seviyelere gelmişti.

ABD 10 yıllık hazine tahvil faizlerindeki hareket ve gloabal olarak doların güçlü hareketi içeride de kendisini hissettiriyor.

ABD tahvillerinde yükselen getiriler ABD ekonomisine ilişkin devam eden iyimserliği ve artan fiyat baskısı beklentilerini yansıtırken, Fed'in bu yıl en az iki kez daha faiz oranlarını artıracağı beklentilerini güçlendiriyor ve doları da destekliyor. Bu gelişme Türkiye ve benzer ülke para birimleri üzerinde satış baskısının ana nedeni olarak görülüyor.

Öte yandan petrol fiyatlarının Kasım 2014'ten bu yana ilk kez 80 dolar seviyesinin üzerini görmesi ise gelişmekte olan ülke para birimlerine birbirinden farklı etki yaratıyor. Enerji ithalatçısı olması nedeniyle petrol fiyatlarındaki yükseliş TL'ye negatif yansıyor.

Gelişmekte olan ülkelere yönelik bu denli satış baskısı yanında lokal sebeplerle Türkiye piyasaları da negatif ayrışıyor. Bankacılar TCMB'nin bu süreci nasıl yöneteceğini izlemeye devam ediyor.

Birçok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında hatırı sayılır bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB'nin bu tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.

4.57'Yİ GÖRDÜ

Dolar/TL bu gelişmelerle geçtiğimiz hafta 4.5010 ile tarihi zirvesi test ettikten sonra TCMB açıklamasının da desteğiyle 4.40'ın altına indi. Ancak devam eden küresel satış baskısının da etkisiyle kur bu seviyelerde tutunamadı yeniden zirveye çıktı.

Bugüne bakıldığında ise doların ilk işlemlerde 4.50 TL seviyesini aştığı görüldü. Dolar kuru saat 07.30 itibariyle 4.5196 TL'den el değiştirirken, euro 5.3105 TL oldu. Daha sonra alımların devamı ile dolar 4.55 TL'nin de üzerine çıktı.

Saat 09.20 itibariyle dolar 4.5538 TL, euro 5.3495 TL oldu.

Daha sonra ise dolar 4.53-4.54 TL aralığında dengelendi.

Dolar saat 14.00 itibariyle ise 4.57 TL'nin üzerine çıktı ve yeni bir rekor kırdı.