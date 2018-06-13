Dolar 4.63 liranın üzerine çıktı

Dün güne 4.53 TL sevyelerinden başlayan dolar, benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırak 4.59 TL'ye kadar yükselmişti. Dolar böylece TCMB'nin faiz artırımı öncesindeki seviyelere döndü.

TCMB'nin 7 Haziran'da politika faizini 125 baz puan artırmasının öncesinde 4.58 civarında hareket eden dolar/TL, karar sonrası 4.4560'a kadar gerilemiş ancak bu seviyelerde kalıcı olamayarak yönünü yukarı çevirmişti.

Analistler yaklaşan seçim öncesinde piyasalarda sağlıklı fiyatlamalar yapılmadığını belirtirken, bayram tatili riskini almak istemeyen yatırımcının döviz talebinin de kurdaki yükselişte etkili olabildiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM'deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği piyasada yakından izleniyor.

Piyasalar yurtdışında ise bugünkü Fed ve Perşembe günkü ECB toplantısına odaklanmış durumda.

Dolar kuru güne dünkü kapanış seviyelerinde başlarken saat 07.10 itibariyle 4.5580 TL'den işlem gördü. Euro da aynı saatlerde 5.3990 TL seviyelerinde.

Daha sonra dolar ve euroda yeni bir yükseliş görülürken dolar 4.61 TL'nin üzerine çıktı. Euro da 5.43 liraya tırmandı.

Saat 10.30 itibariyle ise dolar 4.6310 liraya kadar çıktı.

FED KARARI BEKLENİYOR

Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararında politika faizini 25 baz puan yükselteceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yatırımcılar Mart ayından sonra yapılacak olan yılın bu ikinci faiz artırımından ziyade ABD ekonomisinin büyümeye devam etmesi beklenen önümüzdeki dönemde para politikasındaki sıkılaşmanın nasıl bir şekil alacağı hakkında ipuçlarına odaklanıyorlar.

Uzmanlar Fed'in bu yıl faizleri kaç defa artıracağı ve ekonomik büyümeyle uyumlu uzun vadeli faiz oranı hakkında Fed yetkililerinin yapacağı tahminlerin yakından izleneceğini ifade ediyorlar.

Fed yetkilileri tarafından yapılan mart ayı tahminlerine göre politika faizinin yıl sonunda yüzde 2.1 olması öngörülüyor. Yani şu anki tahminler bu yıl üç defa faiz artırımı yapılacağına işaret ediyor.