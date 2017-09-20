Dolar bugün kaç TL?

Kapalıçarşı'da 3,4850 liradan alınan dolar 3.4870 liradan satılıyor. 4.1900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4.1920 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,4930 lira, euronun satış fiyatı ise 4.1890 lira olmuştu.

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