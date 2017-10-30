Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? 30 Ekim Pazartesi

Piyasalarda bu hafta TCMB tarafından açıklanacak yılın son enflasyon raporu, Ekim ayı enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanının kim olacağı ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.

Dolardaki küresel değerlenme, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa

ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişelerle geçen hafta 3.8430'u gören dolar/TL bu haftaya

3.78'in altında başladı. Dolar/TL 3.77 seviyesinin altını test etti ancak kalıcı olmadı. Kur saat 17.43'de 3.7867'yi gördü. Sepet bazında TL aynı saatte 4.0873/4.0895, euro/TL ise 4.3975 seviyesinde bulunuyor. Dolar başlıca para birimleri karşısında üç ayın zirvelerine yakın seyrini sürdürdü. Euro ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı ve Katalonya krizi nedeniyle bu yılın en sert haftalık kaybını kaydettikten sonra toparlanmaya çalışıyor.

Dolar endeksi Cuma günü 95.150 ile üç ayın zirvesini gördükten sonra bugün 95 seviyesinin hemen altındaki seyrini

sürdürdü. Euro ise Cuma günü 1.1574'e kadar gerileyerek geçen haftayı yüzde 1.6 kayıpla kapadıktan sonra 1.16 civarında yatay seyrediyor.İspanya hükümeti Cuma günü bağımsızlık ilan eden Katalonya bölgesinin yönetimini bağımsızlık ilanından birkaç saat sonra görevden aldı. Hükümet Katalonya'da erken seçim çağrısında bulunurken, Katalonya yönetiminin görevden alınan başkanı Carles Puigdemont, hükümetin bu hamlesine barışçıl ve demokratik şekilde karşı konulması çağrısında bulundu.

Öte yandan piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kimi seçeceği de yakından izlenmeye devam

ediliyor. FED Başkanlığı için güvercin olarak bilinen Powell'ın isminin ön plana çıkması TL'nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan para birimlerinde Cuma günü görülen değer kazancında belirleyici oldu.

Tahvil/bono piyasalarında ise gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü yüzde 12.25'e kadar yükseldikten sonra

spot kapanışta ortalama yüzde 12.16, valörde son işlemde yüzde 11.95 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.85 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem saat 1706'da yüzde 11.86 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.91, valörde son işlem yüzde 12.80 seviyesinde gerçekleşti. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.69 seviyesinden gerçekleşti.

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