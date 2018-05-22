Dolar, euro ve sterlin fiyatı ne kadar?

TL, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskının ötesinde yerel endişelerle dolar karşısında negatif ayrışmasını sürdürürken dünkü değer kaybı 4.60 seviyesini test ederek yüzde 2'yi aşmıştı. Dolar sabah saat 7:30'da 4.58 TL üzerinden işlem görerek güne başlamasının ardından saat 10:15 itibarıyla 4.55 bandına geriledi. Ancak öğle saatlerinde gelen alımlarla dolar 4.60 TL seviyesini geçerek 4.6491 TL'ye, euro ise 5.4958'e çıktı
Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle dövizler;
- dolar 4.6491 lira ile,
- euro 5.4958 lira ile,
- sterlin 6,2348 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.
Merkez Bankası'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.
Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) 102 bin puanın üzerinde başladığı güne öğle saatlerinde günlük yüzde 0.49 artarak 102 bin 763 puandan devam etti.
İş Yatırım´ın "Negatif ayrışmaya devam ediyoruz" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
"Ticaret rüzgarlarını arkasına alan gelişmiş ülke borsaları Wall Street´in önderliğinde yükselmeye devam ediyor. Ancak güçlü dolar ve yükselen faizlerin baskısı altındaki gelişmekte olan piyasalar yükselişe sınırlı oranda katılabiliyor.
"Türkiye hisse fiyatları Wall Street´e paralel hafif toparlandı. Ancak dolar bazında kayıplar devam ediyor. MSCI Türkiye aybaşından beri yüzde 13, son üç ayda yüzde 30 kayıp ile gelişmekte olan borsalara göre altı kat daha fazla kaybettirdi.
"ABD borsalarındaki yükselişe ve Türk lirasındaki toparlanmaya paralel Borsa İstanbul´da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Ancak kalıcı yükseliş için Türk lirasının toparlanması gerekiyor."
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