Dolar fiyatı ne kadar?

Kapalıçarşı'da 3,5900 liradan alınan dolar 3,5920 liradan satılıyor. 4,2120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,2140 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5740 lira, euronun satış fiyatı ise 4,1940 lira olmuştu.

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