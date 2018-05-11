Global piyasalardaki olumlu seyir, beklentilerin altında ABD TÜFE verisi ve önceki günlerde yapılan ekonomi zirvesi ardından ekonomi bürokratlarının bugün de kur, faiz ve teşvik maliyet analizinin konuşulacağı bir toplantı yapacaklarına yönelik haberin ardından dün gerileyen dolar/TL güne yatay başladı.

4.25 TL seviyesinin altın inen dolar/TL, küresel iyimserliğin yanı sıra toplantı haberinin piyasada TL'deki baskıyı hafifletecek adımlar atılabileceği beklentisini güçlendirmesiyle 4.24 seviyesinin altına gerilemesinin ardından ABD'de açıklanan beklentilerin altındaki TÜFE verisi kurum 4.23'ün de altına inmesine neden olmuştu.

Analistler özellikle Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan ekonomi zirvesinden çıkacak sonuçlara odaklanırken "Yurtdışı piyasaların da oldukça olumlu olduğunu gözden kaçırmamak gerek. Dolar/TL düşüş baskısı altındayken bu haber daha da iyi oldu. İşin diğer tarafı ise beklenti yönetiminin yoğun şekilde devreye girmiş olması" dedi.

Ekonomi yönetiminde arka arkaya iki toplantı yapılıyor olması da piyasada kurdaki değer kaybına karşı önlem alınacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

Dolar, 11 Mayıs sabahı saat 7:30'da 4.2395 TL'den el değiştiriyor.

Bir analist "TCMB'den bir faiz artırımı gelmez ya da düşük bir tutarda artırım yapılırsa, kurdaki dönüş de şiddetli olacaktır. Umarım yetkililer bunu da hesaplıyorlardır. Zira ondan sonra güven telkin etmeleri çok zor, yapacakları faiz artışı da şu an beklenenin çok daha üstünde olur. Hali hazırda swap faizleri 200 baz puanlık bir artışı fiyatlıyor, ekonomistler arasında ise 100-150 baz puanlık bir beklenti var denebilir" dedi.