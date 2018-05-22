Dolar/TL dün 4.5995 ile yeni zirvesini test ederken gözler Merkez Bankası'nın olası adımlarında. ABD faizlerinin yüzde 3 üzerinde seyretmesi ve seçim öncesi artan harcamaların bütçeyi baskılayacağı endişesiyle gösterge 10 yıllık tahvilde getiriler son üç haftada 250 baz puan yükseldi ve bileşik faiz yüzde 15'in üzerinde seyrediyor.
Dolardaki güçlenme eğilimi, ABD faizlerinin yüzde 3 üzerinde seyretmesi gibi küresel nedenlerin yanı sıra Erdoğan'ın başkanlık sistemi ile para politikası üzerindeki etkinliğini artıracağına yönelik söylemleri gibi lokal nedenler de kuru baskılamaya devam ediyor.
Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün dolar karşısında 1 değer kazancı ile yüzde 0.15 değer kaybı arasında dalgalı bir trend izlenmişti.
Dolar/TL sabah saat 07:30'da 4.5836 TL'den el değiştirirken euro da halen 5.40 üzerinde seyrediyor.
GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "TCMB'nin hiçbir aksiyon içerisinde görünmemesi ile TL'de arka arkaya rekor seviyeler görüldü" dedi.
Piyasalar sert satış baskısı nedeniyle Merkez Bankası'nın (TCMB) olası adımlarını yakından izliyor. Bankacılar ekonomi yönetiminin ve TCMB'nin güven tesisi adına bazı somut adımlar atması gerektiğine dikkat çekiyor.
Birçok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında "hatırı sayılır" bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB'nin bu tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.
Piyasalarda devam eden endişeler ardından döviz likiditesine yönelik bir dizi adım atan TCMB geçen hafta da "gerekli adımlar atılacak" açıklaması yaptı. Döviz likiditesi adımları TL'deki satış baskısını tersine çevirmedi ancak piyasalarda TCMB'nin rahatsızlığını göstermesi açısından "sözlü müdahale" olarak algılanan açıklama ise kuru 4.5010 seviyesindeki tarihi zirvesinden bir süre uzaklaştırdı. Ancak bu da TL'ye kalıcı bir iyimserlik getirmedi.
ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki kez daha faiz artırımına gidebileceği beklentisi dolarda güçlü bir değerlenme eğilimi yaratırken bu eğilim gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında bırakıyor.
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks 94'ü test ederek beş ayın yeni zirvesini gördü.
Gelişmekte olan ülkelere yönelik bu satış baskısı bugün yerini bir miktar iyimserliğe bıraksa da bu iyimserlik TL'de hissedilmedi.
Piyasaların dikkati Fed'in Çarşamba günü açıklanacak son toplantı tutanaklarına çevrildi. Yatırımcılar mevcut para politikasının sıkılaştırma döngüsünün hızı hakkında ipuçları için tutanakları bekliyorlar.
TL bu yıl dolar karşısında yüzde 17'nin üzerinde değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok
değer kaybedenlerden biri durumunda.
TL son dönemde S&P'nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bankacılar TL'deki değer kaybına neden olarak dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'ün de üzerine yükselmesi, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesi, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.
Öte yandan 24 Haziran'da yapılacak milletvekili aday listeleri partiler tarafından bugün YSK'ya teslim edildi.
Piyasalarda partilerin vekil adayları da takip ediliyor. AKP'de ekonomi yönetiminden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağcal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yer almadı.
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