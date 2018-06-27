27 Haziran'da Dolar/TL kuru güne yatay başladı. Seçim sonrası seçim sonrası sert dalgalanmanın ardından dün yükselişe geçen dolar kuru sonrasında yönünü yeniden aşağı çevirimişti.

TL dolar karşısında dün yüzde 1'in üzerinde kazançla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

Kurda yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekiliyor.

Türk varlıklarına aylardır ihtiyatla yaklaşan yabancı fon yöneticileri, seçimlerde galip gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yabancı yatırımcıları ancak ekonomi ve para politikası üzerinde daha sıkı kontrol sözlerine açıklık getirdiği takdirde tekrar cezbedebileceğini ifade etmeye başladılar.

Yeni yönetimin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar arasında yüksek cari açık, çift hanelere çıkan enflasyon ve yüksek dış borçlanma maliyetleri bulunuyor. Yatırımcılar saygın ve iş dünyası dostu isimlerin kabinede yer alıp almayacağını görmek istiyor.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, "Yeni ekonomi yönetimi henüz açıklanmadı, Mehmet Şimşek'in olup olmayacağı, doğru kadroların kurulması, rasyonel politikaların izlenip izlenmeyeceği önemli. Diğer taraftan OHAL'in kaldırılması konusu çok önemli. Yerli ve yabancı yatırımcının güvenini tesis etmek öncelikli olacak. Bu belirsizlikler giderilmeden piyasaların dalgalanması normal" dedi.

Bir bankacı, "Kurdaki gerilemede teknokrat hükümet beklentilerinin fiyatlanması etkili" dedi. Analistler söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça piyasada temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.

Dün güne 4.66 TL civarında başlayan dolar/TL, 4.70 üzerine çıktıktan sonra 4.62 TL'ye dek gerilemişti.

Dolar kuru 27 Haziran saat 07:10 sularında 4.6222 TL'den işlem görüyor.