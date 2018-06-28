28 Haziran'da dolar / TL güne hafif yükselişle başladı. Piyasada dün nispeten sakinleşme gözlenirken, ana odak konusu yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak ekonomik politikalar ile OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağı.

Diğer taraftan yurtdışı gelişmeler de yakından izleniyor. Küresel ticaret savaşları risk iştahı ve gelişmekte olan ülke piyasalarında da dalgalanmalara neden oluyor.

Bir bankacı, "Küresel ticaret savaşları doların güçlenmesine neden olurken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde de kayıplar söz konusu. Genel olarak nispeten daha sakin bir gün oldu ve öğleden sonra TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha iyi performans gösterdiğini hatta şu anda tek değer kazanan para birimi olduğunu görüyoruz. Seçim sonuçlarının ardından şimdi yeni ekonomi yönetimi ve görev alacak isimler ile izlenecek politikaların ve OHAL'in sürüp sürmeyeceğinin belirlenmesini bekliyoruz" dedi.

Stratejist Doç. Dr. Evren Bolgün Bloomberg HT'ye yaptığı yorumda 4.45 - 4.50 seivyesi önümüzdeki dönemde taban olabilir." yorumunda bulundu.

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çeken analistler, söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça piyasada temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.

Türk varlıklarına aylardır ihtiyatla yaklaşan yabancı fon yöneticileri, seçimlerde galip gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yabancı yatırımcıları ancak ekonomi ve para politikası üzerindeki hamlelerini bekliyor.

GÜÇLENEN DOLAR KREDİ RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Reuters'a göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Service, Nisan ayı ortasından bu yana güçlenen doların, para birimlerindeki değer kaybına bağlı olarak gelişmekte olan birçok piyasanın kredi riskini artırdığını açıkladı.

Moody's yayınladığı raporunda, güçlü doların Arjantin, Gana, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka, Türkiye ve Zambiya gibi ülkelerin döviz rezervlerinde düşüşe yol açacağı belirtildi.

Raporda, Şili, Kolombiya, Endonezya ve Malezya'nın yakın vadede kırılgan olmadığı belirtildi. Moody's Küresel Ülke Riskleri Grubu Direktörü Alastair Wilson, "Büyük miktarda cari açığı, yüksek seviyede dış finansman geri ödemesi ve dikkate değer seviyede döviz cinsinden kamu borcu olan ülkeler güçlü doların etkilerine en çok maruz kalanlar" dedi.

Raporda, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya'nın dış finansman ihtiyacına daha az bağımlı olmaları nedeniyle en az kırılgan ülkeler oldukları belirtildi.