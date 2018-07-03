Dolar / TL Hazine'nin Temmuz'da yüksek borçlanmaya işaret etmesinin de etkisiyle dün yönünü yukarı çevirdi. Bugün açıklanacak olan enflasyon verisini bekleyen piyasada TL sabah saatlerinde 4.64 TL'yi aşarak gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi olsa da sonrasında kayıplarını azalttı ve 4.60 bandına yaklaştı.

Analistler gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumsuz seyrin yanı sıra Hazine'nin Cuma günü açıkladığı borçlanma takviminin Temmuz'da oldukça yüksek borçlanmaya işaret etmesinin de TL'de olumsuz performansa neden olduğunu belirtiyor.

Hazine Temmuz'da toplam 17.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 20.9 milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 13-14 civarlarına yükselmesi bekleniyor.

Dolar kuru 3 Temmuz sabah saat 07:30'da 4.6191 TL hafif yukarı yönlü hareketini sürdürürken, euro ise 5.37 TL'nin biraz üzerinde.

Bu hafta piyasaların en önemli gündem maddeleri bugün açıklanacak olan enflasyon verileri ile Cuma günü belli olacak ABD tarımdışı istihdam verisi olacak.

Piyasaların ana odak konusu ise yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak ekonomi politikaları ile OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı.

Küresel olarak ise ABD ve Çin başta olmak üzere büyük ekonomilerin ticaret politikası alanındaki adımları yakından izleniyor. ABD'nin Çin'den ithal 34 milyar dolar tutarında üründen almaya başlayacağı gümrük vergisi Cuma günü yürürlüğe girecek.

Öte yandan Almanya'da içişleri bakanının istifayı gündeme getirmesi göçmen politikaları hakkında hükümet içi anlaşmazlığın güçlendiğine işaret ederken, euronun dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüşerek koalisyon hükümetini tehdit eden göçmen politikaları hakkındaki anlaşmazlığı sona erdirmeye çalışacak.