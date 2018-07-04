Dolar/TL geçen hafta seçim sonrası belirsizliğin kalkmasıyla 4.60 altına inmesinin ardından enflasyondaki artış beklentisiyle yukarı yönlü hareket yeniden yönünü yukarı çevirmişti. Dün, beklentilerin de üzerinde gelen yüzde 15.39 yıllık TÜFE sonrası ise sert yükselerek 4.68'in üzerine çıktı ve gelişmekte olan para birimleri nden negatif ayrışarak değer kaybetti.

TL'nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 1’i aştı ancak hafif bir gevşemeyle yeniden 4.67 altına çekildi.

Dolar, erken işlemlerde belirgin bir dalgalanma yaşamazken, yukarı yönlü trendini sürdürüyor. Kur, sabah saat 09:00'da 4.6743 TL'den işlem görüyor. Euro ise 5.4569 TL'den alıcı buluyor.

Analistlere göre, dış piyasada doların çok güçlü olmaması kurların agresif bir şekilde yükselişini engelliyor. Piyasaları hareketlendirebilecek bir haber olmadığı müddetçe ABD dolarındaki bu seyrin korunması beklenebilir. Dolar/TL 4.66 altına inerse geri çekilme devam edebilir.

Analistler, Hazine'nin Cuma günü açıkladığı borçlanma takviminin Temmuz'da oldukça yüksek borçlanmaya işaret etmesinin de TL'de olumsuz performansa neden olduğunu belirtiyor ve Merkez Bankası'nın faiz arttırımı, OHAL'in kaldırılması ve yeni ekonomi yönetiminin gelişimini izliyor.

Öte yandan, başlıca para birimleri Asya piyasalarındaki işlemlerde yatay seyrederken, ABD ile ticaret geriliminin etkisiyle baskı altında kalan Çin'in para birimi yuan, merkez bankasının finans piyasalarını yatıştırma çalışmaları sonrası 11 ayın dip seviyelerinden toparlandı.

ABD piyasaları bugün resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Dolar endeksi Asya piyasalarında dünkü kapanışa kıyasla yüzde 0.14 kayıpla 94.440 düzeyinde, euro/dolar paritesi ise düne kıyasla yatay 1.1657 düzeyinde bulunuyor.

ABD'nin Cuma günü 34 milyar dolar tutarında Çin malı üründen almaya başlayacağı gümrük vergisi öncesinde yuan baskı altında bulunuyor. Yuan/dolar paritesi dün 6.7294'e kadar yükselerek 11 ayın zirvesini gördükten sonra merkez bankasının piyasaları yatıştırıcı açıklamaları sonrasında tekrar psikolojik 6.7 seviyesinin altına geriledi.